VINCIULLO: CHIUSO IL TALETE IN PIENA STAGIONE TURISTICA. AVEVAMO RAGIONE, DA CINQUE ANNI MANCAVA IL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. ALTRO CHE RIGENERAZIONE! DIMETTETEVI SUBITO

Rep: L’Amministrazione Comunale di Siracusa, a causa della sua incapacità a gestire il territorio, è stata costretta a chiudere il parcheggio Talete, creando insopportabili difficoltà a tutti i cittadini e, soprattutto, ai turisti. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.Dopo aver, per mesi, pontificato sul futuro del Talete e sulla rigenerazione del parcheggio stesso, si è scoperto che il parcheggio, da oltre 5 anni, era privo del Certificato Prevenzione Incendi.E quindi, il castello delle promesse dei progetti e delle ipotesi di soluzioni è crollato miseramente di fronte alla inefficienza più totale che caratterizza questa Amministrazione Comunale.Un’Amministrazione Comunale che, ha proseguito Vinciullo, non è capace nemmeno di prevedere la richiesta di autorizzazione presso i Vigili del Fuoco per certificare, appunto, le condizioni di sicurezza che devono caratterizzare un impianto che accoglieva decine e decine di macchine con decine e decine di persone che, in questi anni, hanno frequentato un luogo privo della certificata sicurezza.Adesso, dopo 5 anni dalla scadenza del certificato, il Comune chiude e chiude nel momento in cui la stagione turistica sta partendo, chiude nel momento in cui usciamo fuori dalla pandemia, chiude nel momento in cui, finalmente, le attività commerciali potevano iniziare a lavorare dopo mesi e mesi di chiusura.Questa è la realtà drammatica che caratterizza la nostra città, ha concluso Vinciullo, l’inefficienza più totale, l’incapacità più assoluta, una Giunta che insegue l’effimero e non riesce a cogliere la realtà che la circonda, una Giunta dedita a consegnare targhe e medagliette ma che poi, presa da tanto impegno, dimentica le cose essenziali e, per oltre 5 anni, lascia il parcheggio più importante della città senza il Certificato Prevenzione Incendi ma che trova il tempo per sterili polemiche sul suo futuro.