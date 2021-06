SICILIA A RISCHIO: SBARCANO ALTRI 10 MIGRANTI POSITIVI ALLA VARIANTE DELTA MENTRE MUSUMECI E RAZZA PENSANO ALLE ELEZIONI

Ancora allarmi in Sicilia, è arrivata la variante Delta. Altri dieci migranti, provenienti dal Bangladesh e sbarcati a Lampedusa, infatti, sono risultati positivi all’incrocio tra l’indiana e l’inglese. I profughi, come scrive il Giornale di Sicilia, sono tutti asintomatici e sono stati posti in isolamento su una nave quarantena. Il problema è che prima della quarantena la promiscuità fra emigranti e soccorritori è diffusa, troppo diffusa. Insomma, col “me ne frego” generalizzato del governo, del ministro Lamorgese e soprattutto del presidente Musumeci e dell’assessore siciliano alla Salute, Razza, si sta favorendo una diffusione della pericolosissima variante Delta. Pericolosa in particolare in una Sicilia travolta da sbarchi a ripetizione che nessuno ferma – quando la chiusura dei porti? – e per la condizione di “non vaccinati” del 25 per cento di siciliani over 60. Se Musumeci e Razza almeno informassero correttamente i siciliani sarebbe già un passo in avanti. I due invece sembrano molto presi da un altro problema e cioè la loro personale campagna elettorale.