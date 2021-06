OGGI E DOMANI C’E’ CALDO, MA SONO IN ARRIVO UN MERCOLEDI’ E UN GIOVEDI DI FUOCO

Per quattro giorni farà tanto caldo a Siracusa e in Sicilia, un caldo insopportabile. Scarso refrigeri anche nelle località balneari tranne che si decida di stare in acqua h24. La fase più calda è attesa tra le giornate di mercoledì 30 giugno e giovedì primo luglio: la colonnina di mercurio tornerà ad accarezzare la soglia dei 45-46°C e purtroppo Siracusa avrà la leadership in Sicilia come anche nell’Ennese orientale e nella Piana di Catania. Ricapitolando domani giornata calda, mercoledì andrà peggio e giovedì peggio ancora. La temperatura subirà un piccolo calo venerdì prossimo, cioè non raggiungerà più i 40-45 gradi, ma resterà sotto la soglia dei quaranta gradi.