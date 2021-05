SOLLECITO N. 18 DI SVR AL SINDACO DEL CGA: LASTRE DI AMIANTO DISSEMINATE A VILLA REIMANN

Ecco il quotidiano sollecito di Save Villa Reimann al sindaco del cga: “Con la presente presentiamo il 18° sollecito per un riscontro all’Istanza avanzata da Save Villa Reimann con riferimento alla Casa del Custode. Non sappiamo se la mancata risposta, qualunque essa possa essere, rappresenti di per se un vero e proprio vulnus delle norme sulla trasparenza amministrativa, ma sicuramente rappresenta un allargamento di quel vuoto che lei spesso utilizza nelle sue scelte di mancata condivisione. Eppure ritornano in mente le parole e gli impegni, non le promesse, nel cercare il dialogo ed il consenso nella campagna elettorale che lo ha visto prima candidato e poi Sindaco grazie al voto di chi ha creduto in quelle parole ed in quegli impegni. Cogliamo anche questa occasione per informarLa di un altro degrado del Lascito della gentildonna danese che dovrebbe suscitare in lei e nelle altre Autorità in indirizzo lo stesso disappunto che mostrano i semplici Cittadini. Come è noto Save Villa Reimann si è impegnata, con ripetute denunce, nel porre fine all’occupazione abusiva di un locale da parte dell’Impresa di sub appalto che cura la manutenzione del verde della Villa. Ebbene dal momento che è stato “liberato” il locale si è potuto verificare che la sua copertura sembrerebbe composta da lastre di eternit, molte delle quali rotte e crepate. Anche nel resto del Parco esistono ancora manufatti di tale materiale disseminati per ogni dove più volte segnalati agli uffici competenti.E’ inutile sottolineare che nessun intervento è stato disposto da questa Amministrazione che pubblicizza spesso il suo interesse per il Patrimonio Reimann ma nei fatti reali si ritrova con una lista infinita di inadempienze e degradi che Save Villa Reimann continuerà a segnalare a lei ed alle Autorità in indirizzo in modo che nessuno un giorno possa dire: “io non sapevo”.

Save Villa Reimann

Il Coordinatore

Lo Iacono Marcello