L’ASSOCIAZIONE REIMANN: CONTINUEREMO LE BATTAGLIE DI LUCIA ACERRA

Rep: La notizia della scomparsa della Prof.ssa Lucia Acerra lascia un vuoto incolmabile non solo in chi l’ha conosciuta ma soprattutto per l’intera comunità siracusana. Notevole è stato il Suo impegno per la diffusione e la conoscenza del patrimonio culturale della nostra Città e i risultati che ha raggiunto sono sotto gli occhi di tutti. L’Associazione Christiane Reimann, fondata per difendere la figura ed il lascito della gentildonna danese, piange la scomparsa del proprio Presidente, punto di riferimento ed anima inarrestabile di tante attività culturali volte a migliorare la nostra città, sostenendo vere e proprie battaglie per la difesa delle Latomie dei Cappuccini e di Villa Reimann. L’Associazione Christiane Reimann continuerà nella propria attività per onorarla giorno per giorno in modo che i suoi insegnamenti restino patrimonio dell’intera Città.

Associazione Christiane Reimann

Il Vice Presidente Avv Francesco Atanasio