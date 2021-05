I CONFINI PERICOLOSI DELLA VILLA: IL PODESTA’ NON RISPONDE, SOLLECITO N.17 DI SAVE VILLA REIMANN

17° sollecito di Save Villa Reimann al sindaco di Siracusa: Con la presente presentiamo il 17° sollecito per un riscontro all’Istanza avanzata da Save Villa Reimann con riferimento alla Casa del Custode. E’ veramente triste prendere atto che una organizzazione democratica come il Comune, nata sotto la spinta della guerra di Liberazione, stia ritornando piano piano alla matrice originaria che vedeva la figura di un Podestà a cui tutto era lecito. Non accorgersi del grave attuale distacco dei Cittadini dalla organizzazione amministrativa, che dovrebbe essere a loro la più vicina, sarà deleterio per la vita futura di questa Città. Comunque, come prassi, cogliamo l’occasione per informarLa di un altro grave degrado del Lascito della gentildonna danese, che dovrebbe suscitare apprensione in lei e nelle altre Autorità in indirizzo. Esistono lunghi tratti dei confini di Villa Reimann che sono a strapiombo sulle altre proprietà vicine. Vi sono anche delle reti e delle funi in acciaio che imbragano il costone per garantirne la stabilità. Per la maggior parte questo dislivello raggiunge una decina di metri e spesso NON è protetto da alcun manufatto che possa impedire la caduta accidentale di cose ed anche di persone. Nessun cartello avvisa del pericolo esistente e recentemente si sono verificate cadute di piante del Giardino sulle aree dei condominii sottostanti che per fortuna non hanno coinvolto persone. Questi tratti di confine hanno subito il taglio drastico e non autorizzato dalla Soprintendenza di diverse decine di piante di cipresso collocate dalla Reimann sia a protezione del confine sia per trattenere il dilavamento del terreno. Nessun reimpianto è avvenuto, nonostante le nostre proteste e segnalazioni. La situazione meriterebbe un sopralluogo di tecnici approfondito e circostanziato e Save Villa Reimann lo richiede ancora una volta ed ancora una volta chiede che vengano ripristinate al più presto le condizioni minime di sicurezza.

Save Villa Reimann

Il Coordinatore

Lo Iacono Marcello