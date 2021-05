FAUSTO SPAGNA: ORGOGLIOSO PER IL PARCO DI BOSCO MINNITI E PER VIALE SANTA PANAGIA

Fausto Spagna sei stato praticamente per cinque anni sindaco di Siracusa. Di cosa vai più orgoglioso delle tante cose fatte per la nostra amata Siracusa?

A parte ovviamente il rilancio di Ortigia che è stata una scommessa ardua e alla fine vincente, sono fiero di avere vincolato a verde le aree del cosiddetto parco di Bosco Minniti dopo anni di infinite tensioni con chi voleva quelle aree destinate ad edilizia economica e popolare. Sono anche orgoglioso per la decisione e la battaglia sulla larghezza di viale Santa Panagia, anche in questo caso ritenuta esagerata, sproporzionata, quando,invece si vede benissimo che non lo è affatto.

