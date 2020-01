SCRITTO INEDITO DEL DOTTOR MARIO MARLETTA SULLA LACRIMAZIONE DELLA MADONNINA

Rep: Ecco le notizie dal Santuario nei prossimi giorni:

Martedì 28 gennaio

Alle ore 20.30, presso la Casa del Pianto di via degli Orti 11, Veglia di preghiera con la Madonna delle Lacrime.

Mercoledì 29 gennaio

Alle ore 17.30, Pellegrinaggio dalla Casa del Pianto di via degli Orti 11al Santuario e atto di affidamento dei Bambini alla Madonna delle Lacrime.

Domenica 2 febbraio

Presentazione di Gesù al Tempio/Candelora e Giornata della vita in Santuario: ore 18,45 Benedizione delle Candele presso la Cappella del SS.mo in Basilica, a cui seguirà una processione verso l’altare della Madonna delle Lacrime, dove sarà celebrata la Santa Messa. Al termine, la recita della Supplica alla Madonna delle Lacrime in ringraziamento per il dono delle vocazioni alla vita consacrata, al sacerdozio, alla famiglia.

Pubblicazione di un manoscritto inedito

riguardante la Madonna delle Lacrime a Siracusa

Il Rettore del Santuario rende noto che, prossimamente, verrà pubblicata un importante e inedito manoscritto del Dr. Mario Marletta, il quale presiedette la commissione medica che analizzò le Lacrime del Pianto della Madonna del 1953. Lo scritto, dono della figlia Marcella, ripercorre le diverse tappe della sua testimonianza, raccontando i particolari di un evento che ha segnato la sua vita. Questo scritto aggiunge un significativo tassello alla narrazione della storia della Lacrimazione della Madonna a Siracusa.