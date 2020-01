DOMENICA AL TEATRO ALFEO CON QUEL SARDONICO DI FALLETTI

Rep: Doppio appuntamento per il quarto weekend di “Giudecca Cine & Drama”, la rassegna ideata da Alfredo Mauceri della compagnia dei pupari Vaccaro-Mauceri con la direzione artistica di Antonio Casciaro.

Domani, sabato 1 febbraio alle 21, al Teatro Alfeo di via Giudecca, Simona De Sarno e Manfredi Gimigliano porteranno in scena “Costellazioni” con la regia di Ornella Matranga e Nicola Morucci. Al centro dello spettacolo, una rete infinita di costellazioni. Marianna e Orlando sospesi all’interno. Il palesarsi e mescolarsi di tutte le infinite possibilità che la coppia vivrebbe nel caos di infiniti universi paralleli: ogni sfumatura, ogni scelta che i due prenderanno o hanno già preso, li catapulta inevitabilmente in un’altra dimensione.

Domenica 2 febbraio, sempre al Teatro Alfeo ma alle 18, sarà invece la volta di “Sardonico (…i pesci non c’entrano)” con Lorenzo Falletti nel duplice ruolo di interprete e regista. In un mondo che non ci vuole più perché scelleratamente avvelenato dalla razza umana, l’unico “canto libero” che riusciamo a intonare è quello dell’autocelebrazione, della competizione, della ripicca, della vendetta, della piccineria quotidiana, dell’odio spicciolo contro tutto e tutti. Il rimedio? Sforzarsi di essere pacati ma… sardonici, sardonici ma pacati, sempre! Anche sull’orlo del baratro, in attesa che un germoglio di gentilezza faccia capolino dalla terra.

“Giudecca Cine & Drama” si concluderà domenica 9 febbraio.