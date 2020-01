Nella nottata scorsa i Carabinieri della Stazione di Solarino, in servizio di pattuglia del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato di agrumi CIANCHINO Roberto, siracusano, classe 1965, coniugato e pregiudicato.

I Carabinieri, che stavano pattugliando le zone rurali, hanno notato il CIANCHINO mentre a bordo di un furgoncino, con fare sospetto, usciva da una strada sterrata che conduce ad alcuni fondi agricoli. Una volta fermato e controllato, il soggetto è stato trovato in possesso di circa 500 kg di agrumi, appena sottratti e stipati nel vano posteriore del furgone.

L’intera refurtiva è stata riconsegnata al proprietario dell’azienda agricola presso la quale gli agrumi erano stati trafugati, mentre il CIANCHINO è stato arrestato e condotto presso i locali della Stazione di Solarino. Qui i Militari, nel compilare gli atti, si sono anche accorti che il soggetto era già ricercato poiché destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Ravenna, dovendo egli scontare una pena di 3 mesi di reclusione poiché ritenuto responsabile della commissione dei reati di lesioni personali, violenza privata e minaccia commessi nel mese di agosto 2008.

L’uomo è stato quindi condotto presso il carcere di Cavadonna.

ARRESTATO: AVEVA RUBATO 500 KG DI LIMONI

