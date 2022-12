VINCIULLO: IL SINDACO DEL CGA E’ SCARSO, LIVOROSO E TRACOTANTE

Enzo Vinciullo, siamo a Natale 2022. Che Natale sarà per i siracusani?

Purtroppo, per i siracusani e per gli italiani, sarà un Natale difficile, come nel resto del mondo: troppi morti a causa della guerra in Ucraina, troppo dolore per la violenza che le donne e i giovani stanno subendo in Iran, troppe difficoltà economiche per le famiglie italiane, sopratutto quelle più fragili e più povere.

Il Comune è in rosso per quasi 40 milioni, ma continua a sperperare i soldi dei siracusani che pagano le testate e le associazioni vicine al sindaco del cga, sempre le stesse da diversi anni

Se il Comune di Siracusa fosse in rosso per quasi 40 milioni, già sarebbe una notizia positiva. Io invito i Revisori dei Conti e il Commissario del Consiglio Comunale a far conoscere ai siracusani lo stato reale dei conti, è un loro dovere specifico, per questo vengono pagati, non possiamo continuare a credere a chi dice menzogne ogni giorno, scadendo anche nel ridicolo, ad esempio sui sabotatori delle luminarie di via Piave. E’ grave poi che di fronte a tanti poveri e a tante famiglie fragili si decide di spendere le tasse, che pagano i siracusani, per farsi pubblicità a titolo gratuito, attaccando anche l’opposizione.

Il sindaco, ormai scadente, se vuole continuare ad andare in radio, la pubblicità se la deve pagare dal proprio lauto stipendio, basta utilizzare i soldi dei cittadini, basta mettere le mani nelle tasche dei siracusani, che pagano l’IMU più cara d’Italia, ad esempio, per soddisfare il proprio ego e i propri capricci di bambino viziato a cui nessuno può dire di no, oppure avere un’idea diversa dalla sua, ammesso che ne abbia di serie.

A proposito del sindaco del cga nato e vissuto a Milano per 35 anni, sembra che lo stesso abbia un fatto personale con te, ti accusa sempre e anche in maniera pesante

Non sapevo, fino a quasi 10 anni fa, che esistesse, del resto non si è mai speso per la nostra città, lo fa solo da quando viene lautamente pagato, non ha mai donato un minuto del suo tempo a gratis per la nostra Città. Prendo atto e sono lusingato che ha un problema personale con me, come con tanti altri a dire il vero, basta pensare alle ultime pesantissime accuse lanciate nei confronti di chi prima lo ha fatto vicesindaco e poi sindaco, ma questo è il personaggio con cui tutta la città deve confrontarsi.

Il sindaco scadente dimentica che ogni mese, oltre ad avere pagato il suo stipendio dai siracusani, lo ha pagato anche da me che sono il suo datore di lavoro a cui deve dare risposte sui problemi che io sollevo senza avere l’arroganza e la tracotanza di attaccare coloro che gli chiedono conto del suo operato che è, ripeto, lautamente pagato. Non è sindaco per grazia di Dio ma è sindaco perché pagato per svolgere questa funzione dai cittadini siracusani a cui deve rispetto ed educazione.

La politica non si fa mai con il livore e con la tracotanza, ma con il rispetto nei confronti degli avversari politici che come me, ogni mese, contribuiscono, ripeto, a pagargli lo stipendio, sì proprio lo stipendio che è frutto delle tasse che pagano tutti i siracusani. E lo ripeto questo concetto quasi con ossessione perché gli deve entrare in testa l’idea del servizio che deve svolgere in quanto non unto dal Signore ma profumatamente pagato

Le sue menzogne non mi scalfiscono perché io rispetto a lui notoriamente sono un gigante. Il suo complesso di inferiorità deriva dal fatto che, dopo 10 anni di governo della città, non è riuscito a realizzare nemmeno l’1% di quello che ho fatto io che sono stato Assessore comunale per meno di 4 anni, quando lui è notoriamente il più vecchio amministratore che la città di Siracusa abbia mai avuto. Comprendo che la mia ombra lo infastidisce, studi, lavori, si confronti e realizzi qualcosa e vedrà che la mia ombra si allontanerà da lui.

Dispiace che attraverso le tasse pagate dai siracusani gli sia consentito di dire queste calunnie attraverso una emittente televisiva e radiofonica e senza che l’intervistatore intervenga per bloccarlo e senza che mi venga data la possibilità di replicare..

Onorevole Enzo Vinciullo, l’ex sindaco Garozzo ha bacchettato il Milanese sulle Luminarie ed ha detto: Hai speso il doppio del 2021 con un risultato molto scadente, è la prova provata che non sai amministrare

Garozzo, che lo conosce perfettamente e sa quanto è ombroso e quali sono gli innumerevoli limiti caratteriali del soggetto che ha messo a governare la città, dice cose vere, questa è la più scadente amministrazione che la città di Siracusa abbia mai avuto!

Nel suo linguaggio, alle volte perfino volgare, colpisce soprattutto la continua accusa e lamentazione sterile e querula nei confronti dei suoi predecessori, come se lui non fosse l’amministratore più vecchio che la Città di Siracusa abbia mai avuto e non fosse, quindi, predecessore di se stesso.

L’imbarbarimento di corso Gelone, piazza Adda e circondario è un fatto voluto?

Perché, l’imbarbarimento di Ortigia è voluto? E l’oblio di Belvedere, Cassibile e dei quartieri fragili è voluto? Purtroppo vale sempre il detto ‘se Siracusa piange, Ortigia non ride’.

La Carrozza del Senato non ha partecipato alla processione di Santa Lucia dopo che è stato speso un botto di soldi per metterla in sicurezza.

La carrozza del Senato è stata esposta in piazza, della serie dice la mamma Rocca: si guarda ma non si tocca. E i figuranti, che fine hanno fatto gli abiti fatti realizzare da me quando ero assessore? Si è dimenticato di attaccare, secondo un copione ormai trito e ritrito, anche in questo caso, i sabotatori che hanno scoppiato le ruote della carrozza che di conseguenza si è dovuta fermare in piazza Duomo per responsabilità dei suoi nemici politici, perché lui gli avversari politici li considera nemici personali.

Il Milanese, esperto in marketing, è in campagna elettorale da mesi. Tutti i partiti lo contestano, ma i siracusani sono lenti, anzi lisci, così può fare quello che vuole..

Potrà essere esperto in marketing, ma non sarà in grado di cancellare dai ricordi dei siracusani 10 anni di cattiva amministrazione che quindi lo sapranno giudicare e lo manderanno a casa.

Il Centro Destra si è riunito, sono stati indicati i probabili candidati sindaco?

Il Centro Destra si è riunito per discutere del programma che sarà necessario mettere in atto per salvare la Città di Siracusa e contiamo di trovare una soluzione unitaria per poter realizzare la necessaria e indispensabile sinergia con il Governo regionale e quello nazionale.

Parliamoci chiaro. Molti ti vorrebbero candidato sindaco, ma nel centro destra siete tanti e ci sono anche idee e aspirazioni di molte persone..

Io amo troppo la mia città per non comprendere che il Centro Destra non può andare diviso se vuole salvare i siracusani da altri 5 anni di cattiva, anzi pessima, gestione della cosa pubblica.

La città non merita 15 anni di scempio politico e amministrativo. Come 15 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa, sono pronto a fare un passo indietro, ma non sono più disposto a sopportare veti ad personam, come è avvenuto nel passato, ed ostilità preconcette. L’unità si costruisce, non si impone. Se poi qualcuno pensa di riconsegnare la città a questo sindaco scadente, sappia che io non sono assolutamente disponibile.

Il tuo sogno per Siracusa nel 2023

Che tutti i siracusani, nessuno escluso, possano essere felici! Se si è felici non ci sono problemi economici, se si è felici non ci sono problemi di salute, se si è felici non c’è sofferenza, se si è felici è perché tutti siamo in pace con noi stessi e con gli altri. La pace, un bene prezioso che auguro a tutti i siracusani, a tutti gli uomini e le donne che soffrono per difendere o per riconquistare la propria libertà, la propria dignità, la propria Fede, la propria voglia di vivere.