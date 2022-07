Peppe Patti, il tuo amico sindaco del cga ormai è un mangiapreti, prima attacca don Aurelio e dopo don Rosario. Padre Marco no?

Sono tre santi scesi in terra, ognuno di loro ha abbracciato una missione, che portano avanti con molta fatica, ma con ottimi risultati. La politica con la “p” piccola pensa di monetizzare la santità trasformandola in voto elettorale, si sbaglia!

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE