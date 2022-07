DANIELA TERNULLO: CARTA NEL PD? SE L’INTERESSATO NON SMENTISCE..

Onorevole Ternullo, Bruno Marziano ha fatto capire che l’attuale sindaco di Melilli sarà candidato col Pd pur essendo formalmente iscritto a Forza Italia.

Non entro nel merito di scelte altrui. Certo, non leggendo nessuna smentita da parte del diretto interessato, tutto potrebbe essere possibile. Di certo sull’argomento sono intervenuti (direi in modo chiaro e inequivocabile) sia il commissario provinciale di Forza Italia, Bruno Alicata che l’esponente del PD Bruno Marziano.

