BRUNO ALICATA: ROSSANA CANNATA HA GIA’ DIMOSTRATO SERIETA’ E COMPETENZA

Bruno Alicata, un giudizio politico generale sulle amministrative a Siracusa

Appuntamento elettorale amministrativo con risultati lusinghieri per F. I. ed in genere per il centro destra, tra Melilli, Avola e Solarino. Nei primi due comuni si è inteso premiare la buona azione amministrativa portata avanti nel corso degli anni, avendo scelto di eleggere un Sindaco uscente a Melilli e un deputato regionale ad Avola, in continuità col predecessore, ma non in quanto sorella, ma donna e personalità che nei 5 anni a Palazzo dei Normanni ha gia‘ dimostrato serietà, passione e competenza. Un centro destra, insomma, più vivo che mai.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE