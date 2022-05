PUCCI PICCIONE: C’E’ UN RINNOVATO INTERESSE VERSO SANTA LUCIA

Pucci Piccione, l’amore dei siracusani per Santa Lucia è fuori discussione. Ma c’è qualcosa che non va. Da svariati decenni seguo la Festa e debbo notare un progressivo calo delle presenze. Si tratta di scelte sbagliate di chi dirige? Di calo di fede?

Non concordo con il tuo ragionamento. Seguo la festa di Santa Lucia da dieci anni e posso dirti che in questi anni, grazie anche ad una intensa presenza nelle scuole, stiamo vivendo un rinnovato interesse verso la nostra Patrona. Le ultime processioni, anche quella dell’ottava di maggio che nei decenni scorsi si era ridotta ad una festa di quartiere, vedono sempre maggiori presenze e ciò mi viene riferito in particolare dagli anziani e dai portatori che sono i primi osservatori; inoltre la festa è sempre più conosciuta a livello nazionale e sono diversi anni che la Rai e TV 2000 vengono a seguire con loro inviati la processione e la diretta condotta da Salvo La Rosa e le nostre dirette sui momenti più importanti della festa hanno aperto le porte di tutto il mondo. Le Reliquie di Santa Lucia sono andate in tutta Italia portando la sua storia e la sua testimonianza. C’è tantissimo ancora da fare coinvolgendo il mondo giovanile in particolare e tutte le realtà diocesane. Noi, come Deputazione, siamo stati e saremo sempre pronti a qualsiasi sollecitazione che possa far crescere sempre di più l’attenzione e l’amore verso Santa Lucia.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE