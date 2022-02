VIRUS / IL SINDACO SPADOLA: 2500 TAMPONI GRATUITI IN UNA SOLA DOMENICA

Giovanni Spadola, sulla pandemia qual è il punto, cosa sta facendo concretamente lei come sindaco e quindi come prima autorità sanitaria di Rosolini?



Per fronteggiare l’emergenza covid siamo stati l’unico Comune della provincia di Siracusa a fare gratuitamente 2.450 tamponi rapidi in una sola domenica con l’aiuto di medici, infermieri, volontari, Associazioni ed anche gli scout. Il drive in è stato fatto alla vigilia della riapertura delle scuole dopo le vacanze di Natale, attivando 24 ore prima la sanificazione di tutti gli Istituti di ogni ordine e grado. Siamo intervenuti pure nei locali di proprietà del Libero Consorzio di Siracusa.



Complimenti. Quindi Giovanni Spadola da oppositore incallito alla stanza dei bottoni. Molti non ci credevano, come si trova a fare l’uomo di governo

Sono stato un consigliere di opposizione, ma responsabile. Nel senso che ho votato tutti gli atti che ritenevo giusti per il beneficio della città. E mi vanto di non avere votato il dissesto finanziario. Ero del parere che bisognava fare un piano di riequilibrio, perché avere dichiarato il default , ricadrà sulla pelle delle future generazioni.



SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE