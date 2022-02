BANDIERA: I LAVORI DELLA MARINA PROCEDONO A GIUSTO RITMO

Edy Bandiera, a che punto siamo con i lavori alla Marina?

Direi che i lavori procedono, a giusto ritmo. Si tratta, è bene ricordarlo, dei lavori di ripavimentazione della marina di Siracusa, finanziati e realizzati dalla Regione Siciliana. Un salto in cantiere, per una verifica, ogni tanto mi è d’obbligo. Occorre farli bene e completarli prima dell’estate, per restituire, il foro italico, alla bella e piena fruizione dei siracusani e di turisti e visitatori. La presenza in cantiere di macchinari, materiali ed una decina di operai, sono i giusti presupposti.

Avanti così!