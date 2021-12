PRESTIGIACOMO SULLE CAMCOM: LA LETTERA DEL SINDACO CONTRO SIRACUSA ASSECONDA L’OPERAZIONE FONTANAROSSA

Stefania Prestigiacomo, sul nuovo assetto delle Camere di Commercio le quote dell’aeroporto sono il cuore della polemica, il motivo vero di scontro fra poteri forti?

Lo sostengo da anni che il nodo è il destino di Fontanarossa, ma ormai c’è una legge dello Stato approvata lo scorso luglio che va applicata e che ridefinisce le aggregazioni fra le Camere di Commercio. Certo mi pare assurdo aver fatto una battaglia per restituire autonomia alla nostra provincia e alla nostra economia e poi leggere che il sindaco di Siracusa ha firmato una lettera per far restare la sua città periferia impotente e ininfluente. E contro pure il parere di tutte le categorie che nero su bianco hanno chiesto una rapida attuazione della riforma …. Mi sembra assurdo assecondare il disegno che l’ex assessore Venturi ha recentemente raccontato in tribunale al processo sul caso Montante e che vedeva le CamCom strumento per l’operazione Fontanarossa.

