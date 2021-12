IL SINDACO DEL CGA FIRMA UNA LETTERA CONTRO LA CAMCOMMERCIO A SIRACUSA

Il sindaco del cga firma una lettera dove chiede che la CamCommercio di Siracusa ritorni sotto il tallone di Catania. Lo fa da podestà, senza confrontarsi con nessuno e in colpevole segretezza. Cioè mentre tutti a Siracusa chiedevano la pronta applicazione dell’emendamento Prestigiacomo con un nuovo assetto e un nuovo prestigio per Siracusa, il sindaco del cga dava un colpo di clava alla sua città con una lettera da nemico di Siracusa. Insomma cercava di ammazzare per la seconda volta la nostra CamCommercio non certo per le balle che poi firma. Un’operazione nascosta, poco trasparente, con l’ombra di Fontanarossa sullo sfondo. Ora che succede?