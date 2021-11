UN GRUPPO DI DEVOTI: IL 13 DICEMBRE SANTA LUCIA DEVE INCONTRARE I SIRACUSANI

Rep: Abbiamo letto da qualche parte che anche a dicembre non ci dovrebbe essere la processione di Santa Lucia e francamente ci sembrerebbe una scelta oggettivamente sbagliata. In questi giorni vediamo cortei e manifestazioni di protesta per iniziative varie e con gli opportuni accorgimenti le stesse sono state autorizzate dalla Prefettura e si sono svolte senza conseguenze. La processione di Santa Lucia viene attesa con trepidazione da migliaia di siracusani e basta un’organizzazione adeguata per rispettare una tradizione interrotta dal lockdown, ma francamente oggi possibile e fattibile. Ci rivolgiamo all’arcivescovo Lomanto, alla Deputazione della Cappella perché Santa Lucia incontri il 13 dicembre i suoi figli devoti.

Un gruppo di devoti

della patrona Santa Lucia