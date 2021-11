MARZIANO SULL’AREA DI CRISI COMPLESSA: MOMENTO STORICO, SI DECIDE IL NOSTRO FUTURO

Rep: Il mondo delle imprese, Confindustria in testa, ha lanciato l’allarme e ha operato affinchè si definisse il dossier per il riconoscimento di Area di Crisi Complessa. La Regione ora è chiamata a presentare la richiesta al ministero o competente. Una procedura che registra un impegno formale e politico della stessa Regione a sostenere questo progetto che potrà salvare l’economia della provincia di Siracusa e dell’intera regione se si da la possibilità, con le agevolazioni previste dalla legge, di fare effettuare alle grandi imprese petrolchimiche gli investimenti richiesti e necessari per la transizione energetica .

Siamo in una fase che non è azzardato definire “storica” e che deve in una certa misura anche preoccuparci per l’assetto complessivo del nostro territorio e dei sui livelli di benessere.

Non è più tempo di divisioni politiche manichee e di formali “adesioni” da parte delle istituzioni locali e dei corpi intermedi. Occorre una attenzione delle politica, e quindi della opinione pubblica, come non mai nella storia recente di questo territorio.

Da ex amministratore , come anche da semplice cittadino che però conosce le dinamiche politiche nelle soluzioni delle problematiche economiche e sociali, lancio un appello alla attenzione, ad un percorso che sia di vera transizione nel senso che deve esserci una “compatibilità ” fra la transizione stessa con gli assetti economici e sociali.

E se per raggiungere tale obiettivo i soggetti in campo ritengono utile creare luoghi e momenti di elaborazione, proposta, sensibilizzazione e sostegno, il sottoscritto è disponibile a collaborare con costruttivo impegno..

L’appello non è di quelli rituali. Tutti siamo attenti alle soluzioni ecologicamente sostenibili, ma tutti, per raggiungere questa sostenibilità dobbiamo essere consapevoli che la posta in gioco è altissima e che quindi vanno individuati strumenti e strategie che ci permettano di salvare la nostra economia. Fondamentale strumento è la dichiarazione di Area di Crisi Complessa che va conseguita ad ogni costo perché consentirà di avere agevolazioni e sostegni in aiuto agli investimenti delle imprese a conservare e creare lavoro e benessere .

Bruno Marziano