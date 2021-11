ITALIA VIVA LANCIA ANCHE A SIRACUSA LA CAMPAGNA CONTRO LA VIOLENZA ECONOMICA SULLE DONNE

Rep: “Torniamo dalla Leopolda11 come sempre pieni di entusiasmo, motivazione e voglia di fare. La Leopolda è

la casa di una comunità che vive la politica con “libertà, coraggio e spirito di servizio”, la casa in cui sono

nati sogni importanti che spesso si sono trasformati in leggi. “Abbiamo un sogno” è proprio il modo in cui,

come ha ricordato Elena Bonetti, è nato il disegno di legge della prima riforma integrata delle politiche

familiari, approvato, senza alcun voto contrario, dalla Camera dei Deputati il 18 novembre, stessa data in

cui il Consiglio Dei Ministri ha varato lo schema del decreto che attua l’assegno unico universale. Torniamo

dalla Leopolda soddisfatti, ma consapevoli che servono ancora “passione, impegno e fatica”, anche per

migliorare e rendere più efficaci i risultati già raggiunti. In prossimità della celebrazione del 25

novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, quindi, Italia

Viva Siracusa sposa in pieno la campagna “nate libere” (#liberapuoi) lanciata dal coordinamento

nazionale, dedicata alla violenza economica, una forma di violenza molto diffusa, ma sicuramente

meno dibattuta. Una violenza che, anche grazie al lavoro di sensibilizzazione da sempre condotto

dalle associazioni ed organizzazioni che si occupano dei diritti delle donne, è stata pure codificata

dalla Convenzione di Istanbul. Nell’ambito del piano di contrasto alla violenza, l’istituzione ed il

finanziamento del reddito di libertà, un altro sogno diventato realtà attraverso un emendamento di

Italia Viva, rappresenta un importante traguardo che deve però fare i conti con la situazione

psicologica di chi è vittima di violenza economica e non si sente pertanto in grado di essere

indipendente. Per rendere più efficace la misura è necessario quindi promuovere iniziative

informative sui diritti in ambito economico, su come riconoscere la violenza economica e soprattutto

su come eliminarla dalla propria vita. L’educazione finanziaria è un importante strumento di

prevenzione e contrasto della violenza economica, in grado di accelerare il processo di uscita dalla

violenza favorendo percorsi di inclusione che consentano di riappropriarsi della propria vita. Vi sono

già stati e ci sono progetti in questa direzione, grazie al lavoro dei centriantiviolenza, delle

associazioni, della Banca D’Italia, del Comitato per l’autonomia finanziaria e dal terzo settore. Un

ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’empowerment femminile, nei limiti ben noti sia di

competenze che di risorse disponibili, deve però essere svolto anche dagli enti locali, gli unici che

hanno profonda conoscenza del tessuto sociale del territorio ed il contatto diretto con i cittadini delle

loro comunità. Per questa ragione, per celebrare, non solo simbolicamente, la giornata del 25

novembre, in linea con una mozione alla Camera dei Deputati a firma Lucia Annibali, chiediamo e

chiederemo formalmente, anche attraverso i nostri esponenti presenti nelle amministrazioni, ai

Comuni della provincia di Siracusa di impegnarsi a mettere in campo “le politiche e le risorse

necessarie per incrementare progetti e percorsi di educazione finanziaria per le donne vittime di

violenza economica al fine di prevenire e contrastare la violenza economica, nonché di favorire

l’autonomia, l’empowerment e l’integrazione lavorativa delle donne, soprattutto nella fase di uscita

dall’esperienza di violenza”.-

Alessandra Furnari, coordinatrice provinciale Italia Viva Siracusa