CROLLA UN PEZZO DI UNA GRANDE VILLA IN DEGRADO A SCALA GRECA

Molti nella zona alta di Scala Greca sono stati svegliati questa notte da una specie di grosso botto, per qualcuno un boato inquietante. In effetti qualcosa è successo nella notte e cioè è crollato un pezzo di una vecchia villa che ha appunto causato il “botto” che è stato avvertito ed ha allarmato non poco i residenti, in particolare quelli più vicini alla grande e vecchia struttura in questione. Insomma, il maltempo, il ciclone e il perseverare della pioggia sembrano aver dato il colpo di grazia alla villa del primo Novecento. Magari questo crollo avrà un seguito.