ZAPPULLA: LA PRESTIGIACOMO POTREBBE AVERE UN PRESTIGIOSO RUOLO DI RACCORDO

Alessandro Zappulla, di fatto Siracusa ha un solo deputato – parliamo di Stefania Prestigiacomo – che ha lavorato per la nostra comunità, pensiamo al nuovo ospedale, alla Cm di Commercio, ai quattro milioni di opere pubbliche a Siracusa, all’emendamento per costruire il ponte sullo Stretto

Vedo che hai un debole politico per Stefania. E’ però certamente vero che nell’attuale contesto lei emerga come la più autorevole. Tuttavia, valuto che lei potrebbe giocare per la nostra città un maggiore ruolo politico e non mi riferisco solo nei confronti delle istituzioni regionali e Romane, ma nei confronti della nostra città. Per la esperienza che ha accumulato in questi anni potrebbe svolgere la funzione di raccordo tra i vari rappresentanti, lavorare per fare sistema al di là del colore politico dei soggetti in campo. E dico questo perché, purtroppo, a Siracusa da qualche anno manca la Politica, mancano punti di riferimento. Non c’è dialettica tra diverse visioni e schieramenti, perché da noi sono assenti le visioni politiche e gli schieramenti corrispondenti. E senza politica si naviga a vista e non ci sarà sviluppo reale e sistemico per i prossimi anni per il nostro territorio.