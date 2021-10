STAMATTINA ALLA PIZZUTA LAMPIONI ACCESI COL SOLE CHE SPLENDE

Di sera la strada principale della Pizzuta è completamente al buio e viste anche le condizioni della carreggiata il buio assoluto costituisce un pericolo enorme per la sicurezza di automobilisti, centauri e pedoni. Evidentemente chi amministra, almeno negli ultimi otto anni, ha avuto altro da fare e/o magari la Pizzuta non è la periferia giusta per il sindaco del cga. Stamattina poi, col sole che splende, in altre strade della stessa Pizzuta i lampioni restano accesi inutilmente per ore, diremmo incredibilmente accesi. Domanda: Ma chi controlla questa quarzate? Chi dovrebbe farlo? Al Vermexio dicono sempre di non avere soldi e poi fanno questi assurdi sprechi?