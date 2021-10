SALVO RUSSO: LA TEKRA COME OGNI GIOVEDI’ NON COMPLETA L’INDIFFERENZIATA (MA BONIFICA DISCARICHE) E FA UN COMUNICATO..

Scrive Salvo Russo: Il gestore fa sapere, per la 4° settimana consecutiva, che oggi il servizio di raccolta dell’indifferenziata non sarà completato e che le rimanenze verranno raccolte entro domani. Al di la della solita pessima tempistica sulla comunicazione e sulla oramai consuetudine della stessa sappiate che comunque hanno bonificato le aree, famose, dove vengono abbandonati i rifiuti. Insomma il modus operandi è sempre lo stesso: la mattina presto del giovedì intanto bonificano le discariche, poi procedono con chi è utente TARI, e verso le 15:00 fanno un comunicato. Proposta provocatoria, giovedì prossimo, 28 ottobre, potremmo andare tutti i siracusani alle 00:05 del mattino e lasciare la nostra indifferenziata presso gli abbandoni, se volete vi do una lista così scegliete quello più vicino alle vostre case, così è certo che:

a) la nostra indifferenziata andrà raccolta

b) i vigili urbani quella notte spiccheranno migliaia di verbali, che serviranno a pagare i 10 milioni di euro di debito che il CGA ha condannato il comune

c) credo Siracusa finirebbe su tutti i TG nazionali per questa disobbedienza ambientalista, ma come dire bisogna dare segnali.