LEALTA’ E CONDIVISIONE METTE IL VETO ALLA NUOVA CEMENTIFICAZIONE DI OGNINA

Rep: La conferenza dei servizi convocata per il 19 ottobre prossimo dovrà esaminare il piano di utilizzazione,

presentato dalla società SUN LL.CC. che intende avviare, in un’area di oltre 147 ettari e con un investimento

di circa 140 milioni di euro, “ la promozione delle risorse locali del territorio costiero di Ognina attraverso la

realizzazione di un’azienda agricola biologica con istituto di culinaria, di una struttura turistico ricettiva e di

residenze alberghiere private e, di un percorso golfistico links”naturalistico a 18 buche”.

Citando quanto dichiarato dalla società: “Il piano di utilizzazione prevede al suo interno il recupero delle due

esistenti masserie e la costruzione di: un centro SPA e di un centro fitness, di una cappella, di un centro

polifunzionale ad uso pubblico comprendente vari ambienti (sale museo, biblioteca, depositi, ristorante,

cucina, istituto culinario, locali vendita, uffici, laboratori, sale pluriuso, locali igienici, garage coperto), di un

centro polifunzionale ad uso privato della struttura del Resort dove sarà possibile anche effettuare convegni

o banchetti per matrimoni con circa n. 300 posti a sedere. La realizzazione di n. 5 lotti di abitazioni residenziali

di tipo turistico alberghiero (RTA) e di n. 12 lotti di abitazioni residenziali di tipo alberghiero a destinazione di

RAP (Residenza alberghiera privata). La realizzazione di una “elisuperficie” ad uso pubblico”.

Il territorio oggetto dell’intervento ricade in una unità paesaggistica omogenea denominata nel piano

paesaggistico approvato nel 2017 come paesaggio locale 13m) ovvero il Paesaggio naturale della Riserva di

Cavagrande del Cassibile, della Foce del Fiume Cassibile e della Foce del fiume Asinaro e paesaggio costiero

del Porto Grande, della Penisola della Maddalena, di Punta Milocca.

Il Comune di Siracusa non può esaminare un progetto palesemente in contrasto con le prescrizioni del piano

paesaggistico provinciale che, nel territorio interessato dal progetto, impone un regime di conservazione (di

livello 3 e 2), dei valori paesaggistici, naturali ed archeologici presenti , dichiarati beni culturali di interesse

pubblico in virtù dei vincoli vigenti, prescrizioni che prevedono l’ unica deroga all’ente gestore della Riserva

Naturale di Cava Grande del Cassibile per l’area non compresa in quella di progetto e ricadente

esclusivamente in quella più distante di preriserva.

La Società Sun LL.CC. ritiene dunque erroneamente di poter presentare un piano di utilizzazione ai sensi

degli articoli 7 e 22 della L.R.98/81, in un territorio quale quello di Ognina dove non è vigente la

dichiarazione di pre-riserva naturale, inoltre:

l’area in progetto non essendo dichiarata pre-riserva non ha i requisiti ai fini dell’applicazione delle deroghe

ai divieti previsti per i soli piani di utilizzazione delle pre-riserve;

la prescrizione del piano paesaggistico, laddove prevede deroghe ai divieti di attuare nuove costruzioni o

strade non è applicabile ai soggetti privati bensì al solo ente gestore della riserva;

strade non è applicabile ai soggetti privati bensì al solo ente gestore della riserva;

le previsioni progettuali non caratterizzano un azienda agricola così come previsto per la legge regionale

98/81 ai fini della redazione dei piani di utilizzazione, risultando invece preponderanti gli interventi di nuova

edificazione.

98/81 ai fini della redazione dei piani di utilizzazione, risultando invece preponderanti gli interventi di nuova

edificazione.

Lealtà e Condivisione ritiene di manifestare la propria posizione di totale dissenso all’intervento previsto in

contrada Ognina, il cui reitero oggi sotto forma di piano di utilizzazione, dopo i dinieghi ricevuti dalla

Soprintendenza e le condanne amministrative conseguenti ai ricorsi proposti, appare inaccettabile nella sua

nuova riproposizione. Il sito di Ognina è già stato devastato dalla cementificazione privata e senza regole e

l’area a Sud, che ha finora mantenuto l’integrità agricola e naturale, rischia di diventare un enorme campo

da golf esclusivo senza nessuna identità paesaggistica, camuffando la valorizzazione delle risorse agricole

locali con un intervento edilizio e sportivo a fini turistico-ricettivi.

La convocazione della conferenza dei servizi del 19 ottobre prossimo non considera che qualora un intervento

sia palesemente inammissibile per la normativa paesaggistica, la richiesta vada considerata IMPROCEDIBILE

anche perché la realizzazione del previsto progetto comporterebbe l’approvazione di una VARIANTE

URBANISTICA che in atto sembrerebbe una fuga in avanti rispetto alla nuova normativa regionale urbanistica

che è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per palese incostituzionalità laddove

prevede di superare le norme di tutela paesaggistica vigenti.

Il complesso intervento prevede altresì “lo spostamento di un tratto dell’attuale strada provinciale 104 e

delle sottostanti ed “obsolete” reti infrastrutturali presenti (rete idrica, fognaria, elettrica, etc.) traslandola a

nord-ovest e sempre all’interno dell’area d’intervento del Piano. Tali aspetti vanno inseriti in un adeguata

Valutazione di impatto ambientale, che in sede di conferenza dei servizi, andrebbero esaminati

dall’Autorità competente ovvero dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente.

Nel ribadire il proprio dissenso alla trasformazione ed ulteriore cementificazione del territorio di Ognina ,

Lealtà e Condivisione chiede che la Conferenza dei servizi prenda in considerazione tutti gli aspetti ostativi,

alcuni insuperabili , all’approvazione ed all’ammissibilità stessa del progetto presentato dalla società SUN

LL.CC.