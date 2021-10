GAROZZO: IL SINDACO DEL CGA? HA DISTRUTTO LA QUALUNQUE, E’ PEGGIO DI ATTILA, INDIFENDIBILE

Ha detto l’ex sindaco Giancarlo Garozzo sul figlioccio e attuale sindaco del cga: “Ha distrutto troppe cose rispetto agli anni in cui è stato vicesindaco e ha portato indietro la città in termini di servizi, creando disagi diffusi. Ha guastato il clima di collaborazione tra personale comunale e politica, non ha difeso ogni singolo posto di lavoro ma anzi ha creato parecchi disoccupati anche tra la gente qualificata che operava per le ditte esterne e potrei continuare all’infinito. Ma non ha alcun senso, perché dubito possa ormai cambiare qualcosa e tutto questo ha di fatto creato un clima di tensione diffusa che lo ha reso indifendibile. Quanto meno per il 90% dei sostenitori attivi nella candidatura a sindaco del 2018. E poi Francesco è anche un ipocrita che non dice come stanno realmente le cose a Siracusa. Sono stato sindaco per 5 anni e piaccia o no, ho sempre detto la verità alla cittadinanza. Qui mi pare invece che si faccia esattamente l’opposto, cominciando con l’intestarsi cose di cui non hanno alcun merito per finire con l’addebitare alle precedenti amministrazioni ciò che non funziona. Troppo comodo e troppo ipocrita”.