TERRAUZZA: CHIUSA UNA STRADA COMUNALE, SIAMO NEL FAR WEST

Rep: Soggetti anonimi hanno chiuso una strada comunale nelle vicinanze della Tonnara di Terrauzza. In sostanza c’è chi si è appropriato di un bene pubblico nel silenzio più assordante delle istituzioni. L’Area Marina Protetta è stata informata. A sua volta ha informato i vigili e l’assessore che però non hanno fatto nulla. Anche questa è la Siracusa del Sindaco del CGA: un far west dove ognuno può fare quello che vuole, appropriandosi in questo della discesa per i disabili. Appropriarsi di un bene demaniale è un reato. Eppure nessuno interviene perché ci sono molti interessi in gioco.

Marco Panioto.