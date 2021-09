TERESELLA CELESTI PRESIDE DEL “GIARACA'”, NIENTE AZZOLINA

Elisa Santangelo, cosa consiglieresti una volta preso il diploma?

Dopo il diploma di secondaria di secondo grado , oggi consiglierei di iscriversi ai corsi Biennali di alta specializzazione. Gli ITS, ci sono già 109 Fondazioni in tutt’Italia. Gli Its sono la prima esperienza italiana di istruzione terziaria professionalizzante legata al sistema produttivo e al mercato del lavoro e si configurano come vere e proprie Accademie del Made in Italy, dove ci si forma direttamente sulle tecnologie abilitanti delle imprese. In questi istituti un giovane conosce l’innovazione e respira la rivoluzione di Industria 4.0. La docenza proviene quasi interamente dal mondo del lavoro, e almeno il 50% delle attività sono svolte nelle aziende. Tutto ciò assicura un placement altissimo a un anno dal diploma. In Germania l’istruzione tecnica superiore è presente da 30 anni:il tasso di disoccupazione giovanile è stabile poco sopra il 5%, mentre da noi è al 33% , il dato siciliano sale vertiginosamente. Inviterei i nostri giovani siracusani ad iscriversi ai nostri corsi ITS “ Fondazione Archimede” di Siracusa.

Lucia Azzolina, ex ministro grillino, è la dirigente scolastica del Giaracà..

La nuova dirigente/ reggente dell’istituto comprensivo “Giaraca’ “per questo nuovo anno scolastico 21/22 sarà la preside Teresella Celesti, preside dell’istituto “Einaudi” di Siracusa. Nominata oggi dal competente Usr Sicilia. Quindi, posso solo augurare un grande in bocca al lupo alla cara Preside Teresella Celeste e alla comunità educante dell’istituto. Infine, alla deputata Lucia Azzolina, un proficuo lavoro parlamentare,

