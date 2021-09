ROSSANA CANNATA CANDIDATA SINDACO AD AVOLA

Radio Fante sembra non avere dubbi: Rossana Cannata candidata sindaco di Avola e Luca Cannata candidato alla Regione. In sostanza entrambi continuerebbero il loro impegno per Avola con ruoli diversi, ma con la stessa grinta e competenza con cui hanno svolto i ruoli istituzionali che hanno avuto assegnati dal consenso elettorale. Sulla candidatura di Rossana Cannata a sindaco abbiamo chiesto un parere agli addetti ai lavori e cioè a chi segue da sempre la politica ad Avola. “I consiglieri di maggioranza vogliono tutti lei – è stata la risposta prevalente – ma chiaramente è una valutazione che si farà più avanti anche con la coalizione di centrodestra e degli appuntamenti elettorali”.

Quindi Luca Cannata dovrebbe andare alle Regionali per Fratelli d’Italia, ma anche questo lo deciderà la coalizione di centrodestra a Siracusa. Certo che per l’Ars a Siracusa si profilano scontri titanici: Vinciullo-Cafeo nella Lega (sempre che Vinciullo non si candidi sindaco), Bandiera-Gennuso in Forza Italia, Cannata-Cavallaro in FdI, Zito-Pasqua nei grillini. Insomma, ne vedremo delle belle.