NICOLA BONO: MUSUMECI HA FALLITO, ALTRO CHE SEMINA..

Rep: La semina, il raccolto e la ricandidatura, la parabola agricola di Musumeci.

Da qualche mese il Presidente Musumeci rivendica la sua ricandidatura, alla luce

della sedicente ottima semina effettuata in termini di buon lavoro svolto fino ad

oggi e del suo buon diritto a procedere al copioso raccolto, che inevitabilmente a

suo parere dovrebbe conseguirne.

Peccato che tale visione di buona semina, sembrerebbe abbastanza improbabile alla

luce della reale situazione in cui versa la Sicilia.

A volo d’angelo e senza volere al momento elencare tutte le gravi problematicità

dell’Isola, né di approfondire l’incapacità di dare vita ad alcuna riforma realmente

radicale e innovativa per modernizzare la Sicilia, basta solo esaminare lo stato in cui

versano alcuni settori di competenza della regione, per capire l’inesistenza di alcuna

strategia e indirizzo politico e programmatico del governo regionale in carica,

costretto a continue giustificazioni e patetici tentativi di autoassoluzione dalle

responsabilità per gli autentici disastri registrati, altro che “Diventerà Bellissima”.

In veloce sequenza: la tragedia dei quasi 8.000 incendi che ha bruciato 78.000 ettari

di territorio regionale non solo boschivo, evidenza l’assenza di qualsivoglia strategia

per prevenire tali tragici e in gran parte dolosi eventi, come le recenti giustificazioni

dell’assessore al territorio e ambiente Cordaro, invece di spiegare confermano;

nessuna strategia per i rifiuti, a partire dalla ordinaria vergogna di un’Isola che a

parole auspica di diventare capitale del turismo europeo e, di fatto si presenta con

le strade letteralmente invase da tonnellate di rifiuti abbandonati, senza che alcuna

pubblica autorità abbia la minima intenzione o capacità di intervenire e risolvere;

nessuna strategia sulla gestione delle acque che, in parte, è strettamente legata

all’assenza di strategie per i rifiuti, per come è emerso in questi giorni con le

audizioni della Commissione Parlamentare Ecomafie; nessuna strategia contro il

vergognoso primato nazionale di contagi e defunti che dal 19 agosto,

quotidianamente e ininterrottamente, fa strame in tutte le province dell’Isola, con

l’aggravante di una congenita incapacità di conteggiare correttamente i decessi, che

rende grottesca e senza trasparenza la gestione sanitaria, in particolare per la

mancanza di qualsivoglia pubblica spiegazione sul motivo di questi errori, di cui non

si capisce da cosa determinati e dalla responsabilità di chi, con conseguente

gravissimo discapito perfino della corretta valutazione del reale andamento

giornaliero della pandemia; nessuna strategia legislativa né sulle riforme, né sul varo

di qualsivoglia altra normativa, da cui non a caso proliferano in continuazione

impugnative del governo nazionale in quantità esagerata e mortificante per il

Parlamento più antico d’Europa, ed infine, ma solo perché l’elenco dei disastri vuole

essere indicativo ma non esaustivo, nessuna strategia per la capacità di spesa della

Regione dei fondi strutturali, fermi al 42% di effettivo utilizzo, con la dimostrazione

non solo che non si è mai riusciti a capire e rimuovere le cause di questo gravissimo

“buco nero” della burocrazia regionale, ma con il rischio che tale ultra trentennale

impotenza si rifletta anche sui fondi del PNRR, vanificando ogni speranza di riscatto

economico e sociale della Sicilia e di perdere l’ultimo treno utile per una diversa

narrazione del futuro.

A fronte di questo scenario fallimentare, in cui quando si interviene lo si fa

rigorosamente a posteriori, dopo che i danni sono stati arrecati e ricorrendo alla

solita e consunta cantilena di richieste di aiuto allo stato, si registra un vuoto di idee

e di proposte concrete per risolvere questioni che quattro anni fa il Presidente si era

impegnato ad affrontare con successo, salvo poi scegliere alleanze con buona parte

dei responsabili dei mali antichi della regione, che infatti sono stati replicati.

Quattro anni di governo persi, tra dichiarazioni roboanti e fantasiose, come la

creazione di una compagnia aerea siciliana con l’AST, sterili denunce di veri o

presunti boicottaggi, non a caso maturati spesso all’interno della stessa

maggioranza, attacchi strumentali ai regolamenti dell’ARS, come se l’abolizione del

voto segreto potesse mai supplire all’assenza di proposte e di riforme per

modernizzare una regione rimasta ferma agli anni ’70 nei metodi e nelle logiche

dell’azione burocratica, politica e legislativa, o le sfuriate contro tutto e tutti, ed in

particolare nei confronti delle struttura burocratica, come se fosse ancora un

deputato dell’opposizione e non appunto il Presidente della Regione con ruolo e

poteri per cambiare realmente le cose.

Ecco perché non regge la parabola della semina, di cui non sembra esserci traccia e,

conseguentemente del diritto a un secondo mandato, per l’assenza del presunto

ma, in realtà, inesistente raccolto.

On. Nicola Bono

Già Sottosegretario per i BB.AA.CC