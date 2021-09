IL 16 SETTEMBRE NIENTE LEZIONI ALL’ARCHIMEDE. LE MAESTRE PROTESTANO CONTRO IL GREEN PASS

Il 16 settembre non inizieranno le lezioni all’istituto comprensivo Archimede di Siracusa. Non inizieranno perché le maestre hanno deciso di fare una giornata di protesta contro il green pass. Insomma, iniziamo bene, è solo una prima di una serie di motivazioni che faranno perdere altri giorni di scuola dopo i mesi già persi per la pandemia? A pensare male il ragionamento sarebbe questo: Il 16 settembre è un giovedì, il giorno dopo si rientra e dopo siamo già a fine settimana. Un po’ come i ponti a cui studiano alcuni – per fortuna solo alcuni – dipendenti pubblici, ormai dei veri professionisti nel manipolare il calendario per la loro mai soddisfatta esigenza di evadere dal posto di lavoro. Ma nel caso dell’Archimede la protesta contro il green pass è di moda, fa trend, si discute molto sulla stessa. Il campo è sterminato: mancanza di privacy, obbligo vaccinale camuffato, dittatura sanitaria per restare al governo anche con gli infiniti poteri legati all’emergenza. In un contesto di questa portata, avrà una qualche incidenza un giorno di protesta all’Archimede di Siracusa? La stessa protesta è stata una scelta collegiale? I genitori, preoccupati per i loro figli, sono anche loro contrari al green pass per il personale scolastico?