GUERRA APERTA NEL CENTRODESTRA: CONIGLIARO CANDIDATO SINDACO? SI CANDIDA SINDACO ANCHE VINCIULLO

Dopo un’estate sonnolenta e infuocata il centro destra siracusano esplode. Candidato sindaco Enzo Vinciullo, in concorso per il ruolo di commissario alla CamCommercio un nome nuovo e cioè Massimo Conigliaro, presidente dell’ordine dei commercialisti. Candidato all’autorità portuale Peppe Assenza, che molti ricorderanno come il consigliere comunale che prese più voti nella nostra città. Non è tutto. Massimo Conigliaro infatti avrebbe la carica di commissario della CamCommercio per prepararsi al meglio ad essere il candidato sindaco degli azzurri di Forza Italia. Insomma le novità sono tante. In primis anche la candidatura a sindaco di Enzo Vinciullo che ha il sapore della reazione dura e forte ad incontri segreti tesi a scavalcare la Lega. E Fratelli d’Italia? Castagnino si è allontanato da Vinciullo non per la Lega. Non è così, Castagnino vuole candidarsi sindaco anche lui e cerca il sostegno dell’emergente Luca Cannata che non gli ha detto né sì né no. Fuochi d’artificio insomma. Vinciullo e Conigliaro candidati sindaco e Peppe Assenza che punta all’autorità portuale anche se la Lega ha un altro candidato che a differenza di Assenza avrebbe i requisiti giusti.

Antonio Saracino