GLI ZERO ASSOLUTO: SCARSI, ARROGANTI, CON LECCACULO A RIMORCHIO

Li ha voluti il cga. Sono scarsi e arroganti e hanno portato Siracusa all’ultimo posto in Italia per la qualità della vita. Oggi Fontana si vanta di quattro secchi di bitume colorato mentre il sindaco del cga continua a dire che stanno facendo il bene di Siracusa, ma lui produce bugie compulsive, lo sanno tutti. Le condizioni della mia città, che amo da sempre, sono inequivocabili, le vedono tutti: è brutta, sporca e cattiva, ma soprattutto tanti siracusani sono servi e/o fanno servi per interesse. Mi fanno senso i leccaculo che per qualche manciata di euro, una prebenda, una nomina, una raccomandazione sono lì a battere le mani sul nulla dei nullisti. Sono anche peggiori di Italia, Fontana, Coppa, Granata e altri del cga. E’ vero che questi da otto anni massacrano Siracusa, ma è la loro natura, sono come quelli della legione straniera, sono insomma capaci di tutto – come si autodefiniva lo stesso sindaco del cga ai tempi di Gay tv – , ma i leccaculo sono peggio. Sanno che Siracusa è un disastro e loro applaudono anche le cagate pazzesche. Per piaggeria, per servilismo. Ne dovrete rendere conto, scripta manent purtroppo per voi. In ogni caso un solo dato è chiaro, netto, inequivocabile: Siracusa è ultima in Italia! Oggi gli zero assoluto cercano di farlo dimenticare, puntano sulla memoria scadente dei siracusani, non vogliono rinunciare ai 20mila euro mensili di indennità. Mai e poi mai. Io amo Siracusa e da buon siracusano mi batto contro chi non la ama. Sempre.