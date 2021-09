CAFEO: SINDACO DEL CGA INCAPACE, HA DISTRUTTO ANCHE LO SPORT SIRACUSANO

Sulla situazione della Cittadella ma anche su quella del De Simone e del campo scuola Di Natale con l’acclarata incapacità del sindaco del cga a gestire queste strutture e con gli impianti sempre più allo sbando, c’è anche una battuta del deputato regionale della Lega Giovanni Cafeo: “E’ evidente – dice Cafeo – l’incapacità di mantenere un dialogo costruttivo fra Comune e interlocutori di turno, fatto oggettivo che ha riportato la città anni luce indietro dal punto di vista dello sport, ma soprattutto ha mostrato il fianco di un’amministrazione che non è in grado di garantire servizi fondamentali per la collettività”.