VINCIULLO: SUL CANALE GALERMI INTERVENGA LA PROCURA

Rep: Non intendo rispondere alle dichiarazioni del Commissario del consorzio di bonifica di Siracusa e Lentini che, nel tentativo di allontanare da sé responsabilità sulla cattiva gestione del canale Galermi, racconta cose non condivisibili e spesso fuorvianti. Mi auguro che su questa tristissima vicenda intervenga il Prefetto di Siracusa per scongiurare ulteriori danni agli agricoltori, con l’occasione AUSPICO l’intervento della Procura di Siracusa a disposizione della quale sono, fin da adesso, per raccontare ciò che conosco e di cui sono stato protagonista. Nello stesso tempo volevo sottolineare il fatto che questa mattina mi sono recato al Genio civile è il personale non è in ferie, ho telefonato al Consorzio di bonifica e non risponde nessuno.