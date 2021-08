L’IMPIANTO COMUNALE CON DISCARICA IN VIA SAN CATALDO

Caro assessore del Pd, che non si è dimesso come le aveva chiesto il suo partito ed è rimasto col sindaco del cga insieme ad altri assessori tutti partoriti dallo stesso cga, quello che vede nelle foto è un impianto di sollevamento del Comune che sollevava acqua di fogna in via San Cataldo. Ora questo impianto è stato dismesso e lasciato prima senza custodia con tombini scoperti. Dopo le proteste, qualcuno ha provveduto a chiudere l’impianto con mezzi di fortuna, vecchie transenne, fili di ferro, insomma una porcheria delle tante di cui si fregia questa amministrazione di scappati di casa. Ma non è finita qui, ora lo stesso impianto di sollevamento “accoglie” una nuova discarica e rifiuti a chili, maleodoranti, vergognosi. Una discarica che si allarga ogni giorno di più. Caro assessore Buccheri vuole fare qualcosa di concreto e definitivo? Vuole dire a Tekra che ogni giorno raccoglie la differenziata in tutta la strada di far finta di non vedere la discarica tutto attorno all’impianto comunale dismesso?