L’11 SETTEMBRE AL PARCO ROBINSON SIRACUSA DISCUTE SUL RITORNO DEI TALEBANI

Rep: A 20 anni esatti dagli attentati che hanno rimesso in discussione le nostre sicurezze l’Afghanistan viene ceduta ai Talebani, con reale rischio per il futuro delle donne e bambine che saranno di certo costrette ad ogni tipo di discriminazione e violenza, come avveniva prima dell’intervento delle democrazie occidentali, che andando via tradiscono la popolazione. Ad oggi il panorama vede la Cina soprattutto e la Russia tendere la mano alla dittatura talebana, malgrado le false promesse di “democrazia” e “rispetto” che si sono apprestati a dichiarare, ma sappiamo tutti il rischio che corrono le donne e bambine. Nel frattempo le famiglie di chi ha collaborato con i paesi occidentali vengono trasferite, anche in Italia, mentre per chi rimane il futuro è scontato, purtroppo. Mentre scriviamo in queste ore la notizia di un attentato all’aeroporto di Kabul, con decine di morti compresi bambini, in barba alle promesse di “tregua” prima del 31 agosto, data in cui l’Afghanistan dovrebbe essere totalmente evacuata dalla presenza occidentale.

In tutto questo sentiamo l’esigenza di parlarne anche a Siracusa e lo facciamo come One Billion Rising, organizzazione che da anni si batte contro la violenza sulle donne e bambini.

Il nostro obiettivo è quello di parlarne ascoltando tutte le persone e associazioni che vogliono fare sentire la loro voce.

Luogo dell’evento sarà il Parco Robinson di Via Algeri, come data simbolica 11 settembre 2021, dalle 17:00 alle 19:00

Questa location è provvisoria in quanto se qualche partecipante volesse proporre altra location siamo sempre disponibili a parlarne.

Salvatore Russo

OBR Siracusa