DOMENICA A FLORIDIA SPETTACOLO E VACCINI

Rep: L’Asp di Siracusa prosegue l’attività di vaccinazione straordinaria di prossimità con la predisposizione di un punto vaccinale in piazza del Popolo a Floridia domenica 29 agosto 2021 dalle ore 20 durante lo spettacolo in programma nel calendario delle manifestazioni estive promosse dall’Amministrazione comunale. Il punto vaccinale, realizzato in collaborazione con il sindaco Marco Carianni e l’assessore alla Cultura Paola Gozzo, vedrà in campo medici, infermieri, informatici, psicologi e personale dell’Urp dell’Azienda collaborati dai volontari della Misericordia e della Croce Rossa Italiana di Floridia. Potranno sottoporsi alla vaccinazione con Pfizer e Moderna cittadini da 12 anni di età compiuti e senza prenotazione.

La serata è stata organizzata dal Comune con la predisposizione di un piano di sicurezza che prevede un accesso dedicato all’area di vaccinazione.