DA DOMANI IN ZONA GIALLA 10 COMUNI DEL SIRACUSANO. LE REGOLE

Da domani sono in zona gialla i comuni di Augusta, Avola, Carlentini, Francofonte, Lentini, Noto, Pachino, Priolo Gargallo, Rosolini, Solarino. Sono i comuni, 55 in tutto, che dal 24 agosto al 6 settembre (compreso), dovranno rispettare queste regole: uso obbligatorio delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso e in quelli all’aperto ove sono presenti più soggetti (ad esempio, strade e piazze), ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 12 anni, di chi è affetto da patologie che ne rendono incompatibile l’utilizzo e di chi svolge attività sportiva all’aperto. In base all’ordinanza di Musumeci è inoltre previsto il divieto di assembramento anche nelle aree pubbliche; infine, per i banchetti e gli eventi privati restano ferme le disposizioni vigenti, con l’obbligo per gli operatori e per i partecipanti di avere effettuato il tampone nelle 48 ore antecedenti. Insomma, una serie di restrizioni che sono diventate necessarie per evitare che tutta l’Isola diventi zona gialla e quindi si provvede a mettere nel mirino i comuni che in atto stanno registrando più contagi.