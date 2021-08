CONTRASTO ALL’AGROMAFIA E AGLI INCENDI DOLOSI: ORDINANZA DEL SINDACO DI MELILLI

Rep: Quanto occorso negli ultimi giorni nel

territorio comunale di Melilli, con la portata devastante delle fiamme

che hanno danneggiato gli insediamenti agricoli e le aree boschive, ha

imposto una riflessione non solo sugli strumenti di risposta ma anche in

termini proattivi, di contenimento e contrasto del rischio. Per questo

motivo, Il Sindaco con ordinanza ha adottato un protocollo di legalità

per il contrasto degli incendi dolosi e delle agromafie.

Al fine di fungere da dissuasore di eventuali condotte dolose, il

Protocollo dispone il divieto assoluto dell’uso dei fondi rurali

distrutti da un incendio per finalità di pascolo da parte di imprese di

allevatori non locali e preesistenti nelle località da almeno due anni.

“Gli eventi incendiari che nelle ultime settimane hanno devastato il

nostro territorio – ha dichiarato il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta

– mi hanno imposto di intervenire con una ordinanza contingibile e

urgente prendendo in considerazione il cosiddetto modello Antoci,

recepito nel nuovo Codice Antimafia, che prevede stringenti verifiche di

idoneità per la concessione di aree rurali per pascolo o coltivazione”.

“Un altra misura proattiva – ha aggiunto il Sindaco Carta – che

istituisce nell’ambito comunale uno spazio di legalità rafforzata,

preordinato a limitare e contenere l’impatto negativo degli eventi

incendiari e a tutelare sia la pubblica incolumità, sia il patrimonio

naturale e agricolo locale”.

“Contestualmente – ha concluso il Primo Cittadino – la Giunta comunale

ha deliberato di richiedere all’Amministrazione regionale, in persona

del Presidente Nello Musumeci e del dirigente generale del Dipartimento

di Protezione Civile, un intervento straordinario ed emergenziale di

sostegno a supporto delle aziende messe in ginocchio e colpite duramente

dai fenomeni incendiari”.