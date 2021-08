COMUNICATO FOTOCOPIA DI FURNARI E CAFEO SUL CASO LICITRA

Il Tribunale di Siracusa ha deciso la illegittimità della delibera con cui è stata dichiarata la decadenza dell’Avv. Giulia Licitra (nella foto) dalla carica di Consigliere Comunale a Palazzolo Acreide. Quindi la Licitra può finalmente entrare in Consiglio comunale e dare voce a chi l’ha votata. Oggi scrivono questo Alessandra Furnari, coordinatrice provinciale di Italia Viva e il deputato Cafeo che non dice più di essere di Italia Viva. E che abbiano scritto la stessa cosa a pochi minuti l’uno dall’altro rende evidente che quelli di Italia Viva non parlano più con Cafeo e viceversa.