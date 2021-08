ASP: DA DOMANI VACCINI NELLO SPLENDORE DI FONTANE BIANCHE E A ROSOLINI

Rep: La campagna di vaccinazione anti covid di prossimità organizzata dall’Asp di Siracusa secondo le direttive della presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato regionale della Salute per colmare le distanze con i cittadini che hanno difficoltà a raggiungere i centri vaccinali attivi in tutti i comuni della provincia, la prossima settimana, dal 23 al 29 agosto, interesserà anche la zona balneare di Fontane Bianche.

Nella sede della Guardia Medica, in viale dei Lidi, sarà allestito un punto vaccinale, dove sarà somministrato Pfizer o Moderna senza prenotazione, nelle giornate di lunedì 23 agosto, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 29 agosto dalle ore 16 alle ore 20.

Intanto a Rosolini, considerata la risposta dei cittadini che ha permesso di incrementare notevolmente la percentuale dei vaccinati, il commissario straordinario del Comune di concerto con la direzione generale

dell’ASP di Siracusa ed in sinergia e collaborazione con la Misericordia, ha ritenuto opportuno proseguire le attività vaccinali nella

postazione straordinaria a Palazzo di Città in piazza Garibaldi sino a domenica 29 Agosto 2021, dalle ore 21 alle ore 24.