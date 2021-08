ALLA FANUSA LE TRIVELLE NON DANNO L’ACQUA PER COLPA DI UNA CABINA DELL’ENEL INADEGUATA

Rep: In zona Fanusa l’Enel in un pozzo trivellato, con contratto trifase 380, non eroga, a causa di una cabina elettrica, la fornitura adeguata. Per questa disfunzione i residenti con familiari anziani e bambini non possono usufruire di un bene indispensabile e cioè “l’acqua “. La trivella non fa partire il sistema grazie al quadro elettrico di ultima generazione per far sì di non mandare in avaria pompa e motore, pertanto dal pomeriggio sino a notte fonda siamo letteralmente in panne!!!!! Aggiungo che a causa di tale abbassamento di tensione abbiamo dovuto sostituire nel mese di dicembre ben 2 pompe e due motori!!!!!! È possibile che nel 2021 ancora l’Enel non vuole affrontare questo problema e risolverlo, e permettere quindi ai cittadini di vivere in un contesto civile??? Paghiamo tutto profumatamente per avere un servizio adeguato!!!! Nella foto allegata il quadro elettrico della trivella che segna una tensione di 350. E’ venuta una squadra giorni fa e tra permessi e affissioni passeranno circa 10 giorni ma solo per vedere se possono aumentare di qualche tacca, la cabina comunque non è adeguata per soddisfare la zona.