SIRACUSA ULTIMA IN ITALIA PER LA QUALITA’ DELLA VITA VUOLE FARE LA CAPITALE DELLA CULTURA?

Siracusa sarà l’unico capoluogo di Sicilia a partecipare alla selezione per capitale italiana della cultura nel 2024. Le città partecipanti sono 24 in tutto. Siracusa ha quindi presentato la manifestazione d’interesse per questo prestigioso riconoscimento, ma va anche detto che molto dell’entusiasmo iniziale è stato perso quando il Sole 24 Ore, alcune settimane addietro, ha presentato la sua classifica nazionale per la qualità della vita che vede il capoluogo aretuseo al 105° posto su 107. Peggio di Siracusa solo Caltanissetta e Crotone. Va da se che l’amministrazione che porta Siracusa all’ultimo posto in Italia non è credibile e tantomeno affidabile.