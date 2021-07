QUANDO I BARBARI SVERGOGNATI DAL SOLE 24 ORE FANNO FINTA DI NULLA, ANZI SI VANTANO DA SOLI

Qualità della vita e classifica del Sole 24 ore: Siracusa ultima in Italia, il sindaco del cga va anche peggio perde 30 posizioni e diventa 81° oltre a perdere un 4 per cento dei consensi precedenti. QUESTI SONO I FATTI! Stamattina leggiamo l’assessora Maura Fontana che dice come il suo collega assessore Carlo Gradenigo sia il mago del diserbo, al punto di rigenerare spazi dimenticati. Sempre oggi Il sindaco del cga e l’assessore del cga alla cultura dicono quanto sono bravi ad aver aperto gratuitamente il teatro comunale. QUESTI NON SONO I FATTI! La Fontana è quella delle piste ciclabili sulle strade strette e scassate. Gradenigo è quello che ha distrutto il verde e i ricordi di intere generazioni a piazza Adda e piazza Euripide (la piazza dove fu eretto il primo Santuario alla Madonnina che piangeva, oggi trasformata in un brutto tratto di autostrada). Granata e Italia, infine, sono quelli dell’aperitivo con l’amico del Bar astronave davanti al castello Maniace, sono anche quella della mostra farlocca, quelli del parcheggio Talete per cinque anni senza protezione dagli incendi e via di questo passo. Insomma, la città e i siracusani non li possono più vedere, la classifica per la qualità della vita li ha svergognati in tutta Italia e invece di dimettersi e mostrare un po’ di dignità sono lì a vantarsi da soli. Tristezza. Non c’è verso, dobbiamo cacciare questi barbari.