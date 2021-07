PER IL PREMIO “GRILLINO D’ORO” GRANATA FAVORITO, GUGLIELMO INCALZA

Politicamente Fabio Granata è alla canna del gas, non ha nessuna rilevanza nazionale e tantomeno regionale. Gli è rimasto solo il Comune capoluogo e la fedeltà canina al sindaco del cga. Così oggi, insieme ai sette amici di Oltre, dà il suo sostegno forte all’amico Francis. Il sostegno forte di Oltre è ovviamente uguale a zero visto che tutti ricordano che il movimento di Granata non ha raccattato nemmeno uno straccio di consigliere comunale, insomma non ha consenso. Però Granata parla e scrive pure come se il consenso lo avesse. Dice che questa amministrazione sta facendo faville, che ha risolto problemi decennali, che ha avviato rigenerazioni come se piovesse. Insomma dice una marea di quarzate senza fine visto che è stato smentito dalla classifica del Sole 24 Ore e Siracusa è ultima e il suo eroe 81°mo. Un altro racconta balle, come il suo Capo. Detto questo, la redazione del nostro giornale ha istituito il “Grillino d’oro” che verrà assegnato ad insindacabile giudizio dai collaboratori de “I Fatti Siracusa”. Il premio verrà assegnato a chi pur di restare sulla poltrona è capace della qualunque bugia e di ripetuti infingimenti di contorno, insomma è Capace di Tuttolo che era poi il nomignolo del tipo che oggi dirige la banda. I grillini di governo in questa materia non hanno eguali, ma a Siracusa ci sono grillini di fatto che sono qualcosa in più di una promessa. Stiamo parlando di una ventina di politici di serie C che hanno avuto qualche giorno di notorietà. In ogni caso la rosa per avere il “Grillino d’oro” oggi si è ristretta a Fabio Granata, Pierpaolo Coppa, Ezio Guglielmo, Corrado Giuliano e naturalmente Francesco Italia. Una lotta fra campioni, difficile dire chi la spunterà anche se molti danno Granata per favorito, con Guglielmo ad incalzarlo ad una spanna.