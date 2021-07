LE INIZIATIVE DEL “BARTOLO” / R-ESTATE A SCUOLA, IL 20 LUGLIO TUTTI A VEDERE LE BACCANTI

Rep: “R-estate a scuola per un Istituto Bartolo Sprint”. Con questo slogan è partito a pieno ritmo il Piano Scuola Estate 2021 dell’Istituto Superiore “Michelangelo Bartolo” di Pachino, nell’ambito delle iniziative promosse dal MIUR per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, fortemente voluto dal Dirigente scolastico prof. Antonio Boschetti, ora che si respira un ritorno alla normalità dopo le limitazioni dovute alla pandemia.

A inaugurare le attività, il 2 giugno, un’escursione in barca lungo le coste tra Marzamemi e Portopalo a cura dell’Indirizzo Trasporti e Logistica. Gli alunni e i loro docenti per un giorno hanno fatto da cicerone ai ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Pachino, un’occasione che, oltre ad essere un’importante attività di orientamento, ha mirato a promuovere il Territorio e le coste, realizzando una fondamentale priorità strategica dell’ Istituto.

La serata dell’8 giugno ha visto protagonisti gli alunni che, grazie alla capillare organizzazione del Comitato studentesco in quanto alle disposizioni anti-Covid, hanno salutato l’anno scolastico appena trascorso negli spazi esterni dell’Istituto. In tale occasione sono stati premiati gli studenti che si sono contraddistinti in concorsi e/o gare durante l’anno scolastico, e comunicati i report sui principali progetti didattici svolti (PCTO, Educazione civica, PON etc.). La manifestazione ha visto anche il saluto del Dirigente scolastico ai maturandi, e quello di benvenuto alle future classi prime. La serata si è conclusa con l’esibizione del gruppo musicale dell’Istituto.

Finalizzati al rinforzo e al potenziamento delle competenze disciplinari sono stati attivati, dal primo luglio, i corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche Cambridge di livello B1 e B2 rivolti agli studenti che hanno già frequentato, durante l’anno scolastico appena trascorso, i corsi di preparazione, e che sosterranno l’esame, nei locali dell’Istituto, il 19 luglio.

Anche per gli alunni che hanno necessità di rinforzare e potenziare le competenze nelle varie discipline, sono stati attivati appositi corsi loro dedicati per il recupero degli apprendimenti in vista del nuovo anno scolastico; tali corsi si concluderanno il giorno 18 luglio.

Il 28 giugno ha preso l’avvio il progetto “Advanced mathematical Skill”, un corso-laboratorio di matematica attraverso l’uso di piattaforme digitali per la computazione, destinato agli studenti dell’Istituto promossi al quinto anno, che propone, oltre la promozione del connubio tra conoscenze della matematica e della fisica e le nuove competenze digitali, anche il supporto per la partecipazione alle procedure di selezione delle Scuole Universitarie Superiori italiane.

Non mancano, poi, le occasioni culturali.

La serata del 16 luglio, organizzata in collaborazione con la locale associazione “Vivi vinum”, sarà dedicata a una degustazione guidata di tre vini locali con una conferenza introduttiva e un accompagnamento musicale. L’evento, che si terrà nel cortile esterno dell’Istituto, è destinato agli studenti maggiorenni delle classi quarte e quinte, ai genitori degli allievi della scuola, al personale (docenti e ATA) e alle loro famiglie.

Il 20 luglio gli alunni che ne avranno fatto richiesta (finora 76) potranno assistere gratuitamente alla tragedia Baccanti di Euripide per la regia di Carlus Padrissa, che verrà rappresentata al teatro greco di Siracusa.

Sempre nel mese di luglio, infine, è prevista l’attivazione di un corso per bagnino destinato a 20 alunni delle classi terze e quarte dell’Indirizzo Trasporti e logistica, in convenzione con la Federazione Italiana Nuoto.