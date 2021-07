LA PRESTIGIACOMO PORTA A CASA 5 MILIONI PER L’EX PROVINCIA DI SIRACUSA

Stefania Prestigiacomo presenta un emendamento che viene accolto e diventa subito operativo. Si tratta di cinque milioni di euro per l’ex provincia di Siracusa. L’emendamento è stato inserito nel decreto sostegno bis e consentirà anche altri bonus per il Libero Consorzio di Siracusa. Insomma, la due volte ministro e oggi vicepresidente della commissione bilancio della Camera riesce a portare a casa un bel risultato che per un po’ farà dormire sonni tranquilli alla bistrattata situazione dell’ex provincia aretusea.